Как и ожидалось, бывший ассистент Карло Анчелотти Пол Клемент возглавил «Суонси». Контракт 44-летнего специалиста рассчитан на 2.5 года. Дебют Клемента у руля «лебедей» ожидается 7 января, когда команда будет играть в Кубке Англии с «Халл Сити».

На данный момент «Суонси» занимает последнюю строчку в турнирной таблице АПЛ.