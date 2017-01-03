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Пол Клемент возглавил «Суонси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Суонси Сити
Сегодня, 19:31 | Источник: ФК "Суонси" | Редакция: Дмитрий Кристя

Как и ожидалось, бывший ассистент Карло Анчелотти Пол Клемент возглавил «Суонси». Контракт 44-летнего специалиста рассчитан на 2.5 года. Дебют Клемента у руля «лебедей» ожидается 7 января, когда команда будет играть в Кубке Англии с «Халл Сити».

На данный момент «Суонси» занимает последнюю строчку в турнирной таблице АПЛ.

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