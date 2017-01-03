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«Борнмут» - «Арсенал»: стартовые составы

Матч: БорнмутБорнмут0 : 0АрсеналАрсенал
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:57 | Источник: Твиттер ФК "Арсенал" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на поединок 20-го тура АПЛ «Борнмут» - «Арсенал».

«Борнмут»: Боруц, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис, Аке, Артер, Гослинг, Фрэйзер, Станислас, Кинг, Уилсон.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Коклен, Джака, Санчес, Рэмзи, Айвоби, Жиру.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

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