Хави Грасия: «Не хочу ослаблять команды, игравшие важную роль в моей жизни»

Главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия на вопрос о том, купил бы он футболиста из «Реала Сосьедад», сказал, что не хотел бы ослаблять те команды, к которым имел отношение:

«Я стараюсь наносить как можно меньше вреда тем командам, которые важны для меня. Мне всегда предлагают футболистов, которые играют в таких клубах. Но я не хотел бы ослаблять команды, которые играли важную роль в моей жизни».

Напомним, в «Рубин» в зимнее трансферное окно может перейти голкипер «Анжи» Александр Беленов.