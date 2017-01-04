Хави Грасия: «Не хочу ослаблять команды, игравшие важную роль в моей жизни»
Сегодня, 07:47 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия на вопрос о том, купил бы он футболиста из «Реала Сосьедад», сказал, что не хотел бы ослаблять те команды, к которым имел отношение:
«Я стараюсь наносить как можно меньше вреда тем командам, которые важны для меня. Мне всегда предлагают футболистов, которые играют в таких клубах. Но я не хотел бы ослаблять команды, которые играли важную роль в моей жизни».
Напомним, в «Рубин» в зимнее трансферное окно может перейти голкипер «Анжи» Александр Беленов.
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