Крузе может сменить «Байер» на «Ляонин Хувин»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Байер, Ляонин Хувин, Крузе Робби
Сегодня, 08:33 | Источник: outside90.com | Редакция: Антон Белюсь
Вингер «Байера» Робби Крузе близок к тому, чтобы покинуть леверкузенский клуб.
28-летний футболист, чей контракт с «аспириновыми» стекает по окончании сезона, не участвует в тренировочных сборах команды, которые проходят в США.
По слухам, австралиец ведет переговоры с клубом китайской Суперлиги «Ляонин Хувин». Также в услугах футболиста заинтересованы клубы МЛС.
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