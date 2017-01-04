Крузе может сменить «Байер» на «Ляонин Хувин»

Вингер «Байера» Робби Крузе близок к тому, чтобы покинуть леверкузенский клуб.

28-летний футболист, чей контракт с «аспириновыми» стекает по окончании сезона, не участвует в тренировочных сборах команды, которые проходят в США.

По слухам, австралиец ведет переговоры с клубом китайской Суперлиги «Ляонин Хувин». Также в услугах футболиста заинтересованы клубы МЛС.