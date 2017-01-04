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Крузе может сменить «Байер» на «Ляонин Хувин»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Байер, Ляонин Хувин, Крузе Робби
Сегодня, 08:33 | Источник: outside90.com | Редакция: Антон Белюсь

Вингер «Байера» Робби Крузе близок к тому, чтобы покинуть леверкузенский клуб.

28-летний футболист, чей контракт с «аспириновыми» стекает по окончании сезона, не участвует в тренировочных сборах команды, которые проходят в США.

По слухам, австралиец ведет переговоры с клубом китайской Суперлиги «Ляонин Хувин». Также в услугах футболиста заинтересованы клубы МЛС.

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