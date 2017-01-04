Техдиректор «Челси»: «У Конте есть возможность остаться в клубе навсегда»

Технический директор «Челси» Майкл Эменало считает, что главный тренер «синих» Антонио Конте может проработать в клубе до конца карьеры:

«Как только мы решили, что нам нужен новый тренер, мы провели детальный анализ ряда кандидатов, но Конте для нас всегда был приоритетным вариантом.

Первое, что я понял, - трудности стимулируют Конте к обучению. Мы дали ему свободу говорить на итальянском, но были впечатлены тем, что он хотел излагаться на английском с первого дня в „Челси“.

Все видят, что он проделывает феноменальную работу. Не удивлен, что болельщики так любят его. Мы его тоже любим. Думаю, у него есть возможность остаться в клубе навсегда. Браво».