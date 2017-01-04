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Венгер: «Повреждение Коклена? Это не самые хорошие новости»

Матч: БорнмутБорнмут3 : 3АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Венгер Арсен , Коклен Франсис
Сегодня, 10:43 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал повреждение хавбека Франсиса Коклена, которое тот получил в матче 20-го тура АПЛ против «Борнмута»:

«У Коклена проблемы с мышцами задней поверхности бедра.

Нам нужно подождать 48 часов, чтобы узнать результаты обследования. Но ему больно садиться и вставать, поэтому это не самые хорошие новости.

Если это лишь последствия усталости, то обычно он рвется на поле, но в этот раз он даже не пытался».

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