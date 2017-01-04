«Сампдория» усилилась защитником «Легии»

Защитник Бартош Бережински сменил «Легию» на «Сампдорию».

По слухам, покупка 24-летнего игрока, имеющего на своем счету три матча в составе сборной Польши, обошлась генуэзскому клубу в 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Сампдории» Антонио Кассано этой зимой может перейти в «Палермо».