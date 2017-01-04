Рейтинг@Mail.ru

«Сампдория» усилилась защитником «Легии»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферы, Сампдория, Легия, Бережински Бартош
Сегодня, 13:42 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Защитник Бартош Бережински сменил «Легию» на «Сампдорию».

По слухам, покупка 24-летнего игрока, имеющего на своем счету три матча в составе сборной Польши, обошлась генуэзскому клубу в 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Сампдории» Антонио Кассано этой зимой может перейти в «Палермо».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
20:27 Официально Ндиди перейдёт в «Лестер» 0
14:01 Официально Фото ПСЖ объявил о переходе Дракслера 11
12:39 Де Лаурентис поприветствовал Паволетти в «Наполи» 1
10:59 Официально Фото Ринкон сменил «Дженоа» на «Ювентус» 16
01:44 Официально Фото Сын Хенрика Ларссона стал игроком НЕК 3
02 января 2017
23:21 «Неймеген» разорвал контракт с Овусу-Абейе 6
22:34 Официально Бартон присоединился к «Бернли» 3
15:53 «Сток Сити» выкупит права на Ли Гранта 2
13:45 Официально «Бешикташ» подпишет Бабела 1
30 декабря 2016
21:54 Ло Селсо прибыл в расположение ПСЖ 1
все материалы по этой теме
Турниры