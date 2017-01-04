«Сампдория» усилилась защитником «Легии»
Сегодня, 13:42 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Защитник Бартош Бережински сменил «Легию» на «Сампдорию».
По слухам, покупка 24-летнего игрока, имеющего на своем счету три матча в составе сборной Польши, обошлась генуэзскому клубу в 2 млн евро.
Ранее сообщалось, что нападающий «Сампдории» Антонио Кассано этой зимой может перейти в «Палермо».
Другие материалы по теме:
Вчера
20:27 Официально Ндиди перейдёт в «Лестер» 0
14:01 Официально Фото ПСЖ объявил о переходе Дракслера 11
10:59 Официально Фото Ринкон сменил «Дженоа» на «Ювентус» 16
01:44 Официально Фото Сын Хенрика Ларссона стал игроком НЕК 3
02 января 2017
22:34 Официально Бартон присоединился к «Бернли» 3
13:45 Официально «Бешикташ» подпишет Бабела 1
30 декабря 2016
Или войдите через