Анчелотти: «Видаль перейдёт в „Челси“? Это нонсенс»

Главный тренер «Бавария» Карло Анчелотти развеял слухи о возможном переходе хавбека мюнхенцев Артуро Видаля в «Челси» во время зимнего трансферного окна.

Об этом специалист заявил в Дохе, где немецкий клуб проводит сборы:

«Может ли Видаль перейти в „Челси“? Это абсолютный нонсенс».