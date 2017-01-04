Рейтинг@Mail.ru

Анчелотти: «Видаль перейдёт в „Челси“? Это нонсенс»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Челси, Анчелотти Карло , Видаль Артуро
Сегодня, 16:23 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Бавария» Карло Анчелотти развеял слухи о возможном переходе хавбека мюнхенцев Артуро Видаля в «Челси» во время зимнего трансферного окна.

Об этом специалист заявил в Дохе, где немецкий клуб проводит сборы:

«Может ли Видаль перейти в „Челси“? Это абсолютный нонсенс».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:04
ответ пользователю Oleg-7 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:03 Кэйхилл: «Мне не наплевать на рекорды» 0
16:55 Маттеус: «В схеме Анчелотти для Мюллера нет подходящей позиции» 2
16:46 Маротта: «„Ювентус“ ищет топ-полузащитника на следующий сезон» 0
16:34 Почеттино считает, что Гвардиоле не хватает смиренности 1
13:53 Агент: «Не могу обещать, что этой зимой Форсберг не покинет „РБ Лейпциг“» 0
12:11 Пранделли: «В Испании все клубы используют одну тактическую схему» 3
11:50 Конте: «Венгер и Моуриньо злятся из-за лидерства „Челси“, а не из-за календаря» 40
11:36 Пранделли: «Будь я корыстным, ждал бы, пока в „Валенсии“ меня уволят» 1
11:25 Сампаоли: «3-е место в Ла Лиге станет очень хорошим достижением для „Севильи“» 3
11:17 Маскерано: «Противостояние с „Атлетиком“, как всегда, сулит быть тяжёлым» 14
все материалы по этой теме
Турниры