Анчелотти: «Видаль перейдёт в „Челси“? Это нонсенс»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Челси, Анчелотти Карло , Видаль Артуро
Сегодня, 16:23 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Бавария» Карло Анчелотти развеял слухи о возможном переходе хавбека мюнхенцев Артуро Видаля в «Челси» во время зимнего трансферного окна.
Об этом специалист заявил в Дохе, где немецкий клуб проводит сборы:
«Может ли Видаль перейти в „Челси“? Это абсолютный нонсенс».
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