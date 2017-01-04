Энрике: «Суарес, Неймар и Месси вышли из отпуска в лучшей форме, чем ушли»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что нападающие команды Луис Суарес, Неймар и Лионель Месси вернулись из отпуска в отличной форме.

«Я впечатлен тем, что увидел 2 января, когда они вернулись. Думаю, они приехали в лучшей форме, чем уходили в отпуск. Рад, что они смогли насладиться обществом близких и родных, а также показать себя на тренировках. Они не прекращали тренироваться и в отпуске».