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Энрике: «Суарес, Неймар и Месси вышли из отпуска в лучшей форме, чем ушли»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Энрике Луис , Неймар, Суарес Луис, Месси Лионель
Сегодня, 17:53 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что нападающие команды Луис Суарес, Неймар и Лионель Месси вернулись из отпуска в отличной форме.

«Я впечатлен тем, что увидел 2 января, когда они вернулись. Думаю, они приехали в лучшей форме, чем уходили в отпуск. Рад, что они смогли насладиться обществом близких и родных, а также показать себя на тренировках. Они не прекращали тренироваться и в отпуске».

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