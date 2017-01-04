«Шапекоэнсе» подпишет 20 новичков
Сегодня, 20:49 | Источник: Inside the Games | Редакция: Сергей Иванов
«Шапекоэнсе» намерен подписать 20 новых футболистов. Клуб попытается восстановить команду, которую потерял в авиакатастрофе в Колумбии. Тогда погибли 19 игроков и сотрудников бразильского клуба.
«Мы будем много игроков брать в аренду, - отметил директор „Шапекоэнсе“ Руй Кошта. – Это впишется в наш бюджет. Многие клубы готовы стать нашими партнерами. Мы просмотрели 90 футболистов, сократили список до 50, потом до 38 игроков. Сейчас из них выбираем. Никто из новичков не будет использовать номера троих выживших футболистов. Рассчитываем, что Рушель и Нето вернутся в команду и будут играть. К сожалению, Фольманну ампутировали часть ноги, но мы ждем его в клубе в другой роли».
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