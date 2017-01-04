Рейтинг@Mail.ru

«Шапекоэнсе» подпишет 20 новичков

Соккер.Ру // Бразилия. Серия А 2016, Заграница: трансферные слухи, Шапекоэнсе
Сегодня, 20:49 | Источник: Inside the Games | Редакция: Сергей Иванов

«Шапекоэнсе» намерен подписать 20 новых футболистов. Клуб попытается восстановить команду, которую потерял в авиакатастрофе в Колумбии. Тогда погибли 19 игроков и сотрудников бразильского клуба.

«Мы будем много игроков брать в аренду, - отметил директор „Шапекоэнсе“ Руй Кошта. – Это впишется в наш бюджет. Многие клубы готовы стать нашими партнерами. Мы просмотрели 90 футболистов, сократили список до 50, потом до 38 игроков. Сейчас из них выбираем. Никто из новичков не будет использовать номера троих выживших футболистов. Рассчитываем, что Рушель и Нето вернутся в команду и будут играть. К сожалению, Фольманну ампутировали часть ноги, но мы ждем его в клубе в другой роли».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:53 Слухи «Челси» отказался продавать Косту в «Тяньцзинь» 8
20:07 Слухи «Челси» хочет подписать полузащитника «Аталанты» 4
19:47 Слухи «Вест Хэм» готов заплатить 8 млн евро за Дефо 10
19:36 Слухи «Тоттенхэм» отказался продавать Алли за 56 млн евро 10
18:32 Слухи В Китае готовы предложить за Бакку 30 млн евро 19
17:42 Слухи Эвра может вернуться в «Манчестер Юнайтед» 10
15:30 Слухи Фото «Шанхай СИПГ» предложил «Боруссии» 150 млн евро за Обамеянга 143
14:56 Слухи «Милан» поспорит с «Интером» за хавбека «Ливерпуля» Лейву 16
14:34 Слухи «Севилья» усилится 21-летним защитником «Нанси» 0
14:13 Слухи «Челси» понадобился нападающий «Вест Хэма» Мичейл Антонио 2
все материалы по этой теме
Турниры