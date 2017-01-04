«Марселю» интересен Рикардо Родригес

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес может перейти во Францию, а не в Италию, как предполагалось ранее. Сменивший владельца «Марсель» хочет усилить фланги обороны. «Марсель» уже сделал предложение, но первая попытка оказалась неудачной.