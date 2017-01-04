«Марселю» интересен Рикардо Родригес
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Марсель, Вольфсбург, Родригес Рикардо
Сегодня, 21:45 | Источник: footmercato.net | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес может перейти во Францию, а не в Италию, как предполагалось ранее. Сменивший владельца «Марсель» хочет усилить фланги обороны. «Марсель» уже сделал предложение, но первая попытка оказалась неудачной.
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