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«Марселю» интересен Рикардо Родригес

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Марсель, Вольфсбург, Родригес Рикардо
Сегодня, 21:45 | Источник: footmercato.net | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес может перейти во Францию, а не в Италию, как предполагалось ранее. Сменивший владельца «Марсель» хочет усилить фланги обороны. «Марсель» уже сделал предложение, но первая попытка оказалась неудачной.

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