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Романцев: «Как мне работа Карреры? Никак!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Романцев Олег , Каррера Массимо
Сегодня, 21:49 | Источник: Аргументы недели | Редакция: Сергей Иванов

Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев, отметивший 63-летие, высказал свое мнение об игре команды.

«Радует ли меня в этом сезоне команда „Спартака“? Главное, чтобы она радовала болельщиков. Давненько этого не было. Но у нас, у спартаковцев, поклонники терпеливые. Они всегда своего дождутся. Можно даже сказать, что дождались. Очень надеюсь на то, что в этом году „Спартак“ будет чемпионом. Красно–белые должны победить после такого длительного перерыва! Все предпосылки для этого есть. Сейчас уже появились совсем молодые болельщики, которые не знают, не чувствовали, каково это — быть поклонником команды-чемпиона. Да и болельщики со стажем уже это основательно подзабыли. Так что пора.

Меня устраивают в этом сезоне и сама игра команды, и результат. И если спартаковцы сами не будут терять очки по глупости и отдавать победы, то все сложится, как в кричалке: „Спартак“ — чемпион!».

Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак! У этого тренера есть успехи. Каррера в 2012 году исполнял обязанности главного тренера «Ювентуса», и клуб под его руководством завоевал Суперкубок Италии, переиграв «Наполи». Выиграть Суперкубок Италии – это дорогого стоит. Но чтобы составить мнение о тренере, мне нужно присутствовать на тренировках, посмотреть его занятия, услышать установки. Посмотрим, как он проведет предсезонные сборы».

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