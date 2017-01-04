Романцев: «Как мне работа Карреры? Никак!»
Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев, отметивший 63-летие, высказал свое мнение об игре команды.
«Радует ли меня в этом сезоне команда „Спартака“? Главное, чтобы она радовала болельщиков. Давненько этого не было. Но у нас, у спартаковцев, поклонники терпеливые. Они всегда своего дождутся. Можно даже сказать, что дождались. Очень надеюсь на то, что в этом году „Спартак“ будет чемпионом. Красно–белые должны победить после такого длительного перерыва! Все предпосылки для этого есть. Сейчас уже появились совсем молодые болельщики, которые не знают, не чувствовали, каково это — быть поклонником команды-чемпиона. Да и болельщики со стажем уже это основательно подзабыли. Так что пора.
Меня устраивают в этом сезоне и сама игра команды, и результат. И если спартаковцы сами не будут терять очки по глупости и отдавать победы, то все сложится, как в кричалке: „Спартак“ — чемпион!».
Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак! У этого тренера есть успехи. Каррера в 2012 году исполнял обязанности главного тренера «Ювентуса», и клуб под его руководством завоевал Суперкубок Италии, переиграв «Наполи». Выиграть Суперкубок Италии – это дорогого стоит. Но чтобы составить мнение о тренере, мне нужно присутствовать на тренировках, посмотреть его занятия, услышать установки. Посмотрим, как он проведет предсезонные сборы».
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Вот такое "отсутствие конкуренции" было в 90-е.
Вот такое "отсутствие конкуренции" было в 90-е.
Л.Слуцкий не легенда. Это наш бывший тренер, цивилизованно (без скандалов и пинков) ушедший в отставку.
Вам, конечно такие смены тренеров в диковинку, для нас же обычное дело.
Как и уход игроков, без обоюдного поливания грязью.
Завидуйте и учитесь культуре отношений
Лигу Европы - АЕКу проиграл, опустил команду на 102 место в рейтинге УЕФА,Кубок России проиграл СКА (Хабаровску), под его руководством случился юбилейный 40-й турнир без побед!))
Ты, кажись совсем берега попутал. Из меня мадриглор такой же, как из тебя.
Расскажи как удается глорить и за Ростов, и за Зенит в одном чемпе?
До этого он был и тренером и президентом Спартака
— Страшное дело! — вспоминает Олег Иванович. — Я потому так рано и закончил тренировать, что те времена были сумасшедшими. По два-три часа спал! Это неправильно, но президентом я стал вынужденно, иначе мы бы не сохранили «Спартак».
Но пришло новое руководство и Романцеву, как тренеру, стало сложнее тренировать, т.к. трансферы, состав и т.п. уже решались без него. Именно поэтому он и ушёл.
Теперь по поводу бромантановых 90-х. - Бромантан нашли в крови у Спартаковцев в 2003 году. А чемпионом Спартак последний раз был в 2001-ом. Это для тех, кто считает, что Реал, Аякс, Арсенал - были обыграны с помощью бромантана.
Надеюсь, что весной Спартак еще прибавит. Удачи ии)
Все сегодняшние в состав бы к Романцеву не пробились.
Поддержи,подбодри,не понтуйся.
Не ставь себя выше Спартака.
Я так думаю.
спартак в 90-е ослаблял конкурентов, скупал лучших российских игроков пачками, шантажировал диссидентов не вызовом в сборную, обычный политпроект девяностых с админресурсом, как только сменилась власть и появилась конкуренция, пищевик закончился и пошли 7 места))
с годом питуха, да поможет нам питух стать чемпионом!