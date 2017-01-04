Агент: «У Банеги есть предложения из Китая, а от „Ювентуса“ нет»
Сегодня, 22:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Агент полузащитника «Интера» Эвера Банеги Марсело Симонян прокомментировал слухи о том, что аргентинцем интересуются китайские клубы и «Ювентус».
«Слухи о контактах с „Ювентусом“ - это ложь. Это появилось откуда-то в СМИ. Банега хочет остаться в „Интере“, но никто не знает, что случится завтра. Я могу подтвердить, что есть предложения из Китая».
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