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Дайер: «Было приятно прервать победную серию „Челси“»

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм2 : 0ЧелсиЧелси
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Дайер Эрик
Сегодня, 08:44 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер подвел итоги матча 20-го тура АПЛ против «Челси» (2:0).

«Эта игра имела для нас огромное значение по нескольким причинам. Во-первых, у нас остался должок перед „Челси“ за прошлый сезон. Кроме того, удалось сократить отрыв от „синих“. Также было приятно прервать их победную серию. Мы надеемся, что будем продолжать в том же духе».

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