Дайер: «Было приятно прервать победную серию „Челси“»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер подвел итоги матча 20-го тура АПЛ против «Челси» (2:0).

«Эта игра имела для нас огромное значение по нескольким причинам. Во-первых, у нас остался должок перед „Челси“ за прошлый сезон. Кроме того, удалось сократить отрыв от „синих“. Также было приятно прервать их победную серию. Мы надеемся, что будем продолжать в том же духе».