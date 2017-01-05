ЦСКА продолжает следить за состоянием здоровья Оланаре
Сегодня, 17:40 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что клуб продолжает следить за состоянием нигерийского нападающего Аарона Оланаре, который выступал в команде на правах аренды в сезоне-2015/16, однако не был выкуплен «армейцами» у китайского «Гуанчжоу Фули» из-за разрыва крестообразных связок:
«Клуб на связи с агентом Оланаре, поэтому мы в курсе его состояния. Сейчас он прошел активную фазу реабилитации после разрыва крестообразных связок и приступил к тренировкам».
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Вчера
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Играем с брошенным.
Молодец ЦСКА.Правильной дорогой двигаетесь.
Ты бредишь или пьян!
Ну коням это позволительнох((