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ЦСКА продолжает следить за состоянием здоровья Оланаре

Соккер.Ру // Россия: мнение, ЦСКА, Гуанчжоу Фули, Оланаре Аарон Самуэль
Сегодня, 17:40 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что клуб продолжает следить за состоянием нигерийского нападающего Аарона Оланаре, который выступал в команде на правах аренды в сезоне-2015/16, однако не был выкуплен «армейцами» у китайского «Гуанчжоу Фули» из-за разрыва крестообразных связок:

«Клуб на связи с агентом Оланаре, поэтому мы в курсе его состояния. Сейчас он прошел активную фазу реабилитации после разрыва крестообразных связок и приступил к тренировкам».

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