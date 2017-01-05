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Венгер: «Санчес хочет остаться в „Арсенале“. Убеждён, что мы сможем договориться»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Венгер Арсен , Санчес Алексис
Сегодня, 22:31 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что клуб сделает все возможное, чтобы удержать в команде нападающего Алексиса Санчеса:

«Все всегда начинается с денег и заканчивается деньгами.

Когда игрок хочет остаться, то проще прийти к соглашению. Мы сможем к нему прийти. Мы постараемся сохранить своих игроков, сделаем все, что сможем, но всему есть предел.

Алексис Санчес хочет остаться в „Арсенале“. Убежден, что мы сможем договориться. Это в наших силах.

Мы не боимся тратить деньги, не боимся показать своим игрокам, что ценим их. Мы хотим, чтобы они много зарабатывали, но мы должны придерживаться определенной линии поведения».

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