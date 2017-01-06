«Атлетик» вдевятером удержал победу над «Барселоной»
В поединке 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» в меньшинстве обыграл «Барселону».
Бильбао, стадион «Сан Мамес Баррия»
«Атлетик» – «Барселона» – 2:1 (2:0)
Голы: Адурис 25, Уильямс 28 - Месси 52
«Атлетик»: Ирайсос, Боведа, Баленсиага, Ляпорт, Этчейта, Сан Хосе, Итурраспе, Гарсия, Уильямс (Элустондо 84), Саборит (Муньяин 68), Адурис (Эрасо 78).
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
«Барселона»: Тер Штеген, Умтити (Алькасер 88), Пике, Альба, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич (Гомеш 71), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.
Главный тренер: Луис Энрике.
Предупреждения: Умтити 40, Адурис 40, Иньеста 45+1, Альба 45+2, Бускетс 45+3, Итурраспе 53, Гарсия 55
Удаления: Гарсия 74 (вторая желтая), Итурраспе 81 (вторая желтая).
Судья: Давид Фернандес Борбалан.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Арбитр слепой. Пенка на Неймаре очевиднейшая.
Видимо надо что бы тебя сносили игроки собственной команды
Арбитр слепой. Пенка на Неймаре очевиднейшая.
Видимо надо что бы тебя сносили игроки собственной команды
удачи нам
на кап ноу вынесем в одну калитку
ничего не решаюший перевес в один мяч у атлетика
важная игра будет в воскресенье
удачи нам
удачи нам
на кап ноу вынесем в одну калитку
ничего не решаюший перевес в один мяч у атлетика
важная игра будет в воскресенье
удачи нам
https://www.youtube.com/watch?v=esJGrIERJXU
Позоришься ты, негодный!
когда же название команд-то выучишь, ихсперт?)
Хотя и при этой системе Атлетик пройдёт Барселону. Весь мир за Атлетик. Только гоблины, тролли и другая нечисть за Барселону.
https://www.youtube.com/watch?v=7qbEt_lSib4
Севилья - Лас Пальмас 2-1
Сев - Бетис 1-0
Сев-Алавес 2-1
Сев-Атлетико 1-0
Сев-Барса 1-2
Сев-Валенсия 2-1
ЛЧ:
Сев-Лион 1-0
Сев-Ювентус 1-3
= = == "== = = = = = == = == = = = =
Где здесь "дома любого 2-0"? Это ты пустозвонишь! А я факты привожу
обратись к окулисту.
у тебя явно со зрением проблемы.
пеналь там очевиднейший.
игрок Атлетика отоварил Неймара по ногам.
напоролся на ногу Ронька в матче с Атлетико. спецом налетел на ногу и распластался.
впрочем чего удивляться. к ныркам Роналду уже все привыкли.
но теперь у реала новая фишка: толкнуть своего же игрока и на этом заработать пеналь в ворота соперника. вот это мастерство. вчера Модрич с Хамесом продемонстрировали свой талант.
Нет не мой канал...!
Гляньте сами, в обоих удалениях принял непосредственное участие Бразилец, штрафной он же заработал...!
Сейчас от Барселоны исходит две угрозы - это Судья и падения Неймара...! Другим командам, нужно быть осторожнее с этими двумя персонажами...!
https://www.youtube.com/watch?v=CM93lr1qawc&feature=youtu.be Наглая симуляция Неймара! НАГЛЕЙШАЯ!
Не твой канал часом?
Видите у него припадок.
это кубковый матч!
каждый гол важен.
так что не нужно делать вид, что типа не понимаешь разницу между 2:0 и 3:0 в кубковом матче.
вам гол вчера подарили, а Барсе наоборот - не дали реализовать чистейший пеналь.