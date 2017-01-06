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«Атлетик» вдевятером удержал победу над «Барселоной»

Матч: АтлетикАтлетик2 : 1БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 01:09 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» в меньшинстве обыграл «Барселону».

Бильбао, стадион «Сан Мамес Баррия»

«Атлетик» – «Барселона» – 2:1 (2:0)
Голы: Адурис 25, Уильямс 28 - Месси 52

«Атлетик»: Ирайсос, Боведа, Баленсиага, Ляпорт, Этчейта, Сан Хосе, Итурраспе, Гарсия, Уильямс (Элустондо 84), Саборит (Муньяин 68), Адурис (Эрасо 78).
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Барселона»: Тер Штеген, Умтити (Алькасер 88), Пике, Альба, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич (Гомеш 71), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.
Главный тренер: Луис Энрике.

Предупреждения: Умтити 40, Адурис 40, Иньеста 45+1, Альба 45+2, Бускетс 45+3, Итурраспе 53, Гарсия 55
Удаления: Гарсия 74 (вторая желтая), Итурраспе 81 (вторая желтая).

Судья: Давид Фернандес Борбалан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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