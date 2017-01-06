Брат Вейналдума стал игроком «Филадельфии»
Сегодня, 04:20 | Источник: ФК "Филадельфия Юнион" | Фото: Твиттер Джорджиньо Вейналдума | Редакция: Павел Молочный
Защитник Джилиано Вейналдум подписал контракт с «Филадельфией Юнион».
24-летний игрок находился в статусе свободного агента, и поэтому достался клубу из МЛС бесплатно.
Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум на своей странице в Twitter пожелал успехов своему брату:
«Я рад за своего младшего брата! Желаю тебе всего самого лучшего. Удачи в „Филадельфии“!»
I'm happy for my lil bro❤️🙏🏾! I wish you all the best and good luck at @PhilaUnion ❤️ pic.twitter.com/EfL9NIsiLg
— Georginio Wijnaldum (@GWijnaldum) 5 января 2017 г.
Напомним, что хавбек «Милана» Кейсуке Хонда также может перейти в один из клубов МЛС.
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