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Брат Вейналдума стал игроком «Филадельфии»

Соккер.Ру // США. МЛС 2016, Заграница: трансферы, Филадельфия Юн
Сегодня, 04:20 | Источник: ФК "Филадельфия Юнион" | Фото: Твиттер Джорджиньо Вейналдума | Редакция: Павел Молочный

Защитник Джилиано Вейналдум подписал контракт с «Филадельфией Юнион».

24-летний игрок находился в статусе свободного агента, и поэтому достался клубу из МЛС бесплатно.

Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум на своей странице в Twitter пожелал успехов своему брату:

«Я рад за своего младшего брата! Желаю тебе всего самого лучшего. Удачи в „Филадельфии“!»

Напомним, что хавбек «Милана» Кейсуке Хонда также может перейти в один из клубов МЛС.

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