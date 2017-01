Брат Вейналдума стал игроком «Филадельфии»

Защитник Джилиано Вейналдум подписал контракт с «Филадельфией Юнион».

24-летний игрок находился в статусе свободного агента, и поэтому достался клубу из МЛС бесплатно.

Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум на своей странице в Twitter пожелал успехов своему брату:

«Я рад за своего младшего брата! Желаю тебе всего самого лучшего. Удачи в „Филадельфии“!»

I'm happy for my lil bro❤️🙏🏾! I wish you all the best and good luck at @PhilaUnion ❤️ pic.twitter.com/EfL9NIsiLg

— Georginio Wijnaldum (@GWijnaldum) 5 января 2017 г.