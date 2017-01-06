«Манчестер Юнайтед» предложил Гризманну 220 тысяч фунтов в неделю

Руководство «Манчестер Юнайтед» предпринимает попытки переманить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

По информации источника, в МЮ французскому форварду готовы платить деньги, идентичные зарплате хавбека «красных дьяволов» Поля Погба (220 тысяч фунтов + бонусы).

Также сообщается, что «Атлетико» намерен получить за трансфер Гризманна не менее 86 млн фунтов.

Напомним, что МЮ готов потратить 145 млн фунтов на покупку Гризманна и полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса.