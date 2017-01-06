«Манчестер Юнайтед» предложил Гризманну 220 тысяч фунтов в неделю
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Атлетико М, Гризманн Антуан
Сегодня, 05:00 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Руководство «Манчестер Юнайтед» предпринимает попытки переманить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
По информации источника, в МЮ французскому форварду готовы платить деньги, идентичные зарплате хавбека «красных дьяволов» Поля Погба (220 тысяч фунтов + бонусы).
Также сообщается, что «Атлетико» намерен получить за трансфер Гризманна не менее 86 млн фунтов.
Напомним, что МЮ готов потратить 145 млн фунтов на покупку Гризманна и полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса.
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