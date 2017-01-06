«Тяньцзинь Сунцзян» покупает Калинича за 45 млн евро

«Фиорентина» готова продать своего нападающего Николу Калинича за 45 млн евро в китайский «Тяньцзинь Сунцзян», сообщают в Италии. Сам хорват изначально взял некоторое время на размышление, но теперь, кажется, согласен продолжить свою карьеру в Китае.

«Тяньцзинь Сунцзян», который тренирует Фабио Каннаваро, на днях уже подписал Акселя Витселя из «Зенита», сумев в гонке за игроком обставить «Ювентус».

В этом сезоне Калинич провел 18 матчей в Серии А и забил 8 голов.