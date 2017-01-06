«Тяньцзинь Сунцзян» покупает Калинича за 45 млн евро
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тяньцзинь Сунцзян, Фиорентина, Калинич Никола
Сегодня, 09:01 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
«Фиорентина» готова продать своего нападающего Николу Калинича за 45 млн евро в китайский «Тяньцзинь Сунцзян», сообщают в Италии. Сам хорват изначально взял некоторое время на размышление, но теперь, кажется, согласен продолжить свою карьеру в Китае.
«Тяньцзинь Сунцзян», который тренирует Фабио Каннаваро, на днях уже подписал Акселя Витселя из «Зенита», сумев в гонке за игроком обставить «Ювентус».
В этом сезоне Калинич провел 18 матчей в Серии А и забил 8 голов.
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В 2013 году я был в Гуанджоу на матче какой-то местной команды.
В ее составе был игрок по манере игры очень похожий на Василия Раца.
Он фактически закрывал всю левую бровку, мало того играл обеими ногами.