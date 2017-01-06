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Насри грозит четыре года дисквалификации

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Манчестер Сити, Севилья, Насри Самир
Сегодня, 11:28 | Источник: Dailymail.co.uk | Фото: ФК "Севилья" | Редакция: Дмитрий Кристя

Испанское антидопинговое агентство продолжает расследование в отношении полузащитника «Севильи» Самира Насри, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», по поводу возможного нарушения антидопинговых правил.

Напомним, футболист проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии. В клинике Насри поставили капельницу с витаминным раствором для укрепления иммунитета, в результате чего в организме игрока оказался литр жидкости. По правилам WADA, без четких медицинских показаний, в организм разрешено внутривенное введение только 50 миллилитров разрешенных жидкостей.

Считается, что в самой введенной жидкости нет ничего запрещенного, но она могла помочь скрыть следы допинга.

Представитель WADA Бен Николс заявил, что Насри грозит до 4 лет дисквалификации, если его вина будет доказана.

Пока антидопинговое агентство будет проводить расследование, футболист может участвовать в официальных матчах, в том числе и в дуэли с «Лестером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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