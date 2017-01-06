Шнейдерлин проходит медосмотр в «Эвертоне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин проходит медицинское обследование в «Эвертоне». Об этом сообщает британский журналист Сэмюэл Лакхерст. Ранее сообщалось, что манкунианцы отказались продавать 27-летнего француза «ирискам» за 19 млн фунтов и хотят 24 млн.