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Шнейдерлин проходит медосмотр в «Эвертоне»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Ман Юнайтед, Шнейдерлин Морган
Сегодня, 15:03 | Источник: Твиттер Сэмюэла Лакхерста | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин проходит медицинское обследование в «Эвертоне». Об этом сообщает британский журналист Сэмюэл Лакхерст. Ранее сообщалось, что манкунианцы отказались продавать 27-летнего француза «ирискам» за 19 млн фунтов и хотят 24 млн.

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