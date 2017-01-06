МЮ готов предложить «Роме» 32.5 млн фунтов за Маноласа
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Ман Юнайтед, Манолас Константинос
Сегодня, 21:03 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
«Манчестер Юнайтед» не отказывается от планов подписать центрального защитника во время зимнего трансферного окна.
Напомним, что манкунианский клуб проявляет интерес к центрбеку «Бенфики» Виктору Линделефу, но сторонам пока не удается договориться.
По слухам, главный тренер МЮ Жозе Моуриньо рассматривает альтернативные варианты усиления, если «красным дьяволам» так и не удастся подписать шведа.
Сообщается, что в сферу трансферных интересов «Юнайтед» попал защитник «Ромы» Константинос Манолас, за которого англичане готовы заплатить 32.5 млн фунтов.
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