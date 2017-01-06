МЮ готов предложить «Роме» 32.5 млн фунтов за Маноласа

«Манчестер Юнайтед» не отказывается от планов подписать центрального защитника во время зимнего трансферного окна.

Напомним, что манкунианский клуб проявляет интерес к центрбеку «Бенфики» Виктору Линделефу, но сторонам пока не удается договориться.

По слухам, главный тренер МЮ Жозе Моуриньо рассматривает альтернативные варианты усиления, если «красным дьяволам» так и не удастся подписать шведа.

Сообщается, что в сферу трансферных интересов «Юнайтед» попал защитник «Ромы» Константинос Манолас, за которого англичане готовы заплатить 32.5 млн фунтов.