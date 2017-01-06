Симеоне: «„Атлетико“ нужно вновь обрести стабильность»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что «матрасникам» необходимо прибавить в стабильности:

«В последней четверти 2016 года наша стабильность не соответствовала нашим стандартам. Нам приходится нелегко, ведь соперники выступают хорошо, но для нас это вызов.

Нам нужно вновь обрести стабильность, но при этом не отступать от нашей мантры рассматривать каждый предстоящий матч как последний».