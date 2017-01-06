Экс-президент «Валенсии»: «Питарч может уходить, ведь он ******* команду»

Бывший президент «Валенсии» Пако Ройг подверг резкой критике руководство и игроков «Лос Чес»:

«Мистер Гарсия Питарч может уходить, потому что он ******* команду. Он говорит лишь глупые вещи и понакупил ********* игроков.

Что такого сделал Гарсия Питарч, чтобы получить право на управление третьим клубом Испании? Мне осточертела его ложь. Он говорит, что уйдет, но они его просто так не отпустят.

А зачем подписывать ********** игрока за 30 млн евро? Родриго не стоит 30 млн евро, даже если его наполнить вином.

„Валенсия“ в ****** положении. Это катастрофа. Мне больно об этом говорить, но клуб мертв».