Экс-президент «Валенсии»: «Питарч может уходить, ведь он ******* команду»
Сегодня, 22:18 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший президент «Валенсии» Пако Ройг подверг резкой критике руководство и игроков «Лос Чес»:
«Мистер Гарсия Питарч может уходить, потому что он ******* команду. Он говорит лишь глупые вещи и понакупил ********* игроков.
Что такого сделал Гарсия Питарч, чтобы получить право на управление третьим клубом Испании? Мне осточертела его ложь. Он говорит, что уйдет, но они его просто так не отпустят.
А зачем подписывать ********** игрока за 30 млн евро? Родриго не стоит 30 млн евро, даже если его наполнить вином.
„Валенсия“ в ****** положении. Это катастрофа. Мне больно об этом говорить, но клуб мертв».
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Результаты были не айс и в плане результатов и в плане трансферов. Да, конечно были исключение вроде Агуэро, но вцелом чувствовался хаос.
Любой взбесится.......