«Зенит» определился с соперниками по товарищеским матчам на первых зимних сборах команды

Пресс-служба «Зенита» представила соперников «сине-бело-голубых» по контрольным матчам во время зимних сборов команды, которые пройдут в ОАЭ с 11 по 22 января.

14 января «Зенит» встретится с немецким «Айнтрахтом», 16 января — с китайским «Чанчунь Ятай», 18 января — с венгерским «Видеотоном», 20 января — с ташкентским «Локомотивом».