«Зенит» определился с соперниками по товарищеским матчам на первых зимних сборах команды
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2016, Межсезонье, Зенит, Айнтрахт Ф, Видеотон, Чанчунь Ятай, Локомотив Т
Сегодня, 22:27 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Зенита» представила соперников «сине-бело-голубых» по контрольным матчам во время зимних сборов команды, которые пройдут в ОАЭ с 11 по 22 января.
14 января «Зенит» встретится с немецким «Айнтрахтом», 16 января — с китайским «Чанчунь Ятай», 18 января — с венгерским «Видеотоном», 20 января — с ташкентским «Локомотивом».
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