Увеличение количества команд на Мундиалях сулит ФИФА рост доходов на 605 млн евро

Финансовая выгода является не последним фактором в желании ФИФА увеличить число команд-участниц финальной части чемпионата мира с 32 до 48.

По информации источника, это принесет в казну организации 605 млн евро.

Сообщается, что при новом формате соревнований, который планируется ввести к 2022 году, чистая прибыль ФИФА составит 4.18 млрд долларов вместо 3.54 млрд, прогнозируемых по итогам чемпионата мира 2018 года в России.