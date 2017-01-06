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Увеличение количества команд на Мундиалях сулит ФИФА рост доходов на 605 млн евро

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2022
Сегодня, 22:42 | Источник: Afp.com | Редакция: Антон Белюсь

Финансовая выгода является не последним фактором в желании ФИФА увеличить число команд-участниц финальной части чемпионата мира с 32 до 48.

По информации источника, это принесет в казну организации 605 млн евро.

Сообщается, что при новом формате соревнований, который планируется ввести к 2022 году, чистая прибыль ФИФА составит 4.18 млрд долларов вместо 3.54 млрд, прогнозируемых по итогам чемпионата мира 2018 года в России.

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