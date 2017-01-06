Увеличение количества команд на Мундиалях сулит ФИФА рост доходов на 605 млн евро
Сегодня, 22:42 | Источник: Afp.com | Редакция: Антон Белюсь
Финансовая выгода является не последним фактором в желании ФИФА увеличить число команд-участниц финальной части чемпионата мира с 32 до 48.
По информации источника, это принесет в казну организации 605 млн евро.
Сообщается, что при новом формате соревнований, который планируется ввести к 2022 году, чистая прибыль ФИФА составит 4.18 млрд долларов вместо 3.54 млрд, прогнозируемых по итогам чемпионата мира 2018 года в России.
Или войдите через
мир сошёл с ума , все крутится только вокруг бабла. Пора в каменный век
Да и у нашей сборной походу шанс ,хоть у кого то выиграть в группе появится.......