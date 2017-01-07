Гвардиола: «Мы хорошие ребята - много бегаем и сражаемся»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 3-го круга Кубка Англии, в котором его подопечные не оставили камня на камне от «Вест Хэма»:

«Мы смогли контролировать мяч чаще, чем в последних наших играх. Создали больше моментов. До пенальти у нас было три или четыре верных шанса забить. После 2-го и 3-го забитых мячей играть стало гораздо проще.

Важно побеждать на выезде, но непросто. Я бы хотел, чтобы наши болельщики поверили в то, что мы хороши. Мы хорошие ребята - много бегаем и сражаемся».