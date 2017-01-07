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Данни: «„Спартак“ в хорошей форме, но „Зенит“ лучше»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Спартак М, Данни
Сегодня, 02:43 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Зенита» Данни, рассчитывающий в январе вернуться к полноценным тренировкам, уверен в том, что его команда сможет выиграть чемпионат России в этом сезоне, несмотря на лидерство «Спартака»:

«Мы не попали в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но думаю, в этом году „Зенит“ выиграет чемпионат и в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. „Спартак“ будет первым? Нет, только „Зенит“. „Спартак“ набрал хорошую форму, но „Зенит“ лучше: лучшая команда, лучшие игроки, лучший класс. А то, что мы ниже „Спартака“ в таблице – сезон не закончился, мы только начинаем».

«Зенит» после 17 туров РФПЛ идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от «Спартака» на пять очков.

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