«Бернли» интересуется защитником «Интера» Нагатомо
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бернли, Интер, Нагатомо Юто, Сантон Давид
Сегодня, 06:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Интернационале» Юто Нагатомо стал трансферной целью «Бернли». Но согласно источнику, «Интер» не собирается отпускать японского футболиста, а вместо этого предпочел бы расстаться с другим защитником Давидом Сантоном.
Одним из игроков, которые покинут состав «нерадзурри» в январе, скорее всего, станет форвард команды Стеван Йоветич.
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