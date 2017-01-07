«Бернли» интересуется защитником «Интера» Нагатомо

Защитник «Интернационале» Юто Нагатомо стал трансферной целью «Бернли». Но согласно источнику, «Интер» не собирается отпускать японского футболиста, а вместо этого предпочел бы расстаться с другим защитником Давидом Сантоном.

Одним из игроков, которые покинут состав «нерадзурри» в январе, скорее всего, станет форвард команды Стеван Йоветич.