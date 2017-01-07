Эррера: «Мне не нравится играть против Касорлы и Азара»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Эррера Андер, Касорла Санти, Азар Эден
Сегодня, 08:19 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера отметил, что хотел бы закончить карьеру в МЮ, а также назвал самых сложных оппонентов в Англии.
«Было бы хорошо играть в МЮ до конца карьеры. Но я должен думать о том, чтобы в каждом матче играть хорошо, потому что каждый мечтает выступать за МЮ.
Кому сложнее всего противостоять? Мне лично не нравится играть против Касорлы и Азара. Но хочется их обыгрывать».
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