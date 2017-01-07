Рикардо Родригес отказался от перехода в «Арсенал» и «Челси»

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес отказался от перехода в Англию. Он отклонил предложения «Арсенала» и «Челси», поскольку рассчитывает перебраться в «Интер». Сумма отступных за швейцарца составляет 22 млн евро.