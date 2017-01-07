Рикардо Родригес отказался от перехода в «Арсенал» и «Челси»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вольфсбург, Челси, Арсенал, Интер, Родригес Рикардо
Сегодня, 09:34 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес отказался от перехода в Англию. Он отклонил предложения «Арсенала» и «Челси», поскольку рассчитывает перебраться в «Интер». Сумма отступных за швейцарца составляет 22 млн евро.
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