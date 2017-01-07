Мунтари может вернуться в Италию
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Пескара, Сандерленд, Мунтари Салли
Сегодня, 10:53 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Бывший игрок «Милана» и «Интера» Салли Мунтари может вернуться в Италию. 32-летний ганец является свободным агентом после истечения срока контракта с «Аль-Иттихадом» прошлым летом. Мунтари получил предложение от «Пескары», а также от «Портсмута» и «Сандерленда».
Другие материалы по теме:
11:32 Слухи «Ювентус» ищет замену Эвра 5
09:39 Слухи Габбьядини может перейти в «Саутгемптон» 0
06:26 Слухи «Милан» хочет арендовать Депая 5
06:10 Слухи «Бернли» интересуется защитником «Интера» Нагатомо 1
Или войдите через