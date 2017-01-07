Рейтинг@Mail.ru

Мунтари может вернуться в Италию

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Пескара, Сандерленд, Мунтари Салли
Сегодня, 10:53 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Бывший игрок «Милана» и «Интера» Салли Мунтари может вернуться в Италию. 32-летний ганец является свободным агентом после истечения срока контракта с «Аль-Иттихадом» прошлым летом. Мунтари получил предложение от «Пескары», а также от «Портсмута» и «Сандерленда».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
11:32 Слухи «Ювентус» ищет замену Эвра 5
09:39 Слухи Габбьядини может перейти в «Саутгемптон» 0
09:34 Слухи Рикардо Родригес отказался от перехода в «Арсенал» и «Челси» 11
08:51 Халилович хочет покинуть «Гамбург» 3
08:33 Слухи «Спортинг» отказался продавать Карвалью за 30 млн евро 4
07:16 Слухи Фото «Ювентус» готов потратить 80 млн евро на трансфер и зарплату Доннаруммы 25
06:26 Слухи «Милан» хочет арендовать Депая 5
06:10 Слухи «Бернли» интересуется защитником «Интера» Нагатомо 1
04:25 Слухи Брэдли претендует на пост наставника сборной Норвегии 0
03:51 Слухи «Интер» хочет заполучить Луиса Густаво, отправив Кондогбиа в аренду 5
все материалы по этой теме
Турниры