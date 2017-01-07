Бывший игрок «Милана» и «Интера» Салли Мунтари может вернуться в Италию. 32-летний ганец является свободным агентом после истечения срока контракта с «Аль-Иттихадом» прошлым летом. Мунтари получил предложение от «Пескары», а также от «Портсмута» и «Сандерленда».