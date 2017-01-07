Рейнгольд: «В РФПЛ не должно быть команд из Сибири и Урала»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил свое мнение о финансовых проблемах «Томи» и других сибирских команд.

«Проще было бы сняться с чемпионата сразу и не морочить никому голову. Для того, чтобы находиться в РФПЛ, нужно иметь хорошую финансовую базу. Если ее нет, забудьте про профессиональный футбол. Играйте на первенство области. Мне не жалко „Томь“. Мне жалко болельщиков.

У меня жесткое мнение по этому вопросу. Сибирских и уральских футбольных команд у нас быть не должно. Отдачи никакой. Народ на матчи не ходит. Если их команда не играет со „Спартаком“ - стадион пуст. Осенью играть нельзя. И еще местные школы за все эти годы никаких новых имен не дали. Зачем там футбол? Было бы лучше, если бы эти области ориентировались на зимние виды спорта. Дешевле и проще. Хоккей, лыжи, биатлон, хоккей с мячом, который в Иркутске, Хабаровске и Кирове полные стадионы собирает. Вот это правильно, а футбол – не сибирско-уральская игра».