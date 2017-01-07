Агент: «Кришито не хочет уходить из „Зенита“»

Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д’Амико опроверг слухи о намерении игрока уйти из российского клуба.

«Это какие-то глупые слухи. Мистер Луческу очень доволен им и не намерен отпускать его из команды. Не хочет уходить и сам Доменико».