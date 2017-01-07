Агент: «Кришито не хочет уходить из „Зенита“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Кришито Доменико, Д'Амико Андреа
Сегодня, 15:33 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д’Амико опроверг слухи о намерении игрока уйти из российского клуба.
«Это какие-то глупые слухи. Мистер Луческу очень доволен им и не намерен отпускать его из команды. Не хочет уходить и сам Доменико».
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зато такое экимуку нравится:
Шамаич
Сегодня 07:17
Бедные ослы,никак понять не могут что это начало конца)))))))
Шамаич
Сегодня 14:42
ответ пользователю Шанхай Шеньхуа (раскрыть)
Поребрик,ты со своим проектом наверное путаешь?
Федун и тут вложился) ахаха
А бомжатня платит 4 мультика в год!
Еще год два кружева и в китай или на родину в серию В!
И Правильно Делает.
Европейская команда на слуху, и окладом поди не хилый