Рейтинг@Mail.ru

Агент: «Кришито не хочет уходить из „Зенита“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Кришито Доменико, Д'Амико Андреа
Сегодня, 15:33 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д’Амико опроверг слухи о намерении игрока уйти из российского клуба.

«Это какие-то глупые слухи. Мистер Луческу очень доволен им и не намерен отпускать его из команды. Не хочет уходить и сам Доменико».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:19, редактировал Сегодня 16:20
ответ пользователю mango (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:12, редактировал Сегодня 16:17
ответ пользователю Борис Спартач (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:05
ответ пользователю Борис Спартач (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 16:03
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:51
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 15:48
ответ пользователю Борис Спартач (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:39
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:38
Показать
Немного троллинга
  6
Сегодня 15:37
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:36
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:35
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:35
, чтобы видеть комментарии
  8
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:07 Агент: «Тигиев интересен не только „Спартаку“» 37
14:01 Таски: «Я не перехожу в „Трабзонспор“» 42
13:43 Слухи Дортмундская «Боруссия» может заплатить за Смолова 10 млн евро 43
13:03 У «Крыльев Советов» нет предложений по Молло и Паскуато 14
12:46 Во «Фламенго» ждут расторжения контракта Ромуло со «Спартаком» 17
11:46 Тайсон: «Отработаю контракт с „Шахтёром“ до конца» 7
00:26 Слухи 12 января «Спартак» и «Локомотив» обсудят возможный трансфер Самедова 25
Вчера
19:53 Слухи «Краснодар» поспорит с ПСВ и «Аяксом» за 19-летнего нападающего «Перуджи» 5
18:23 Слухи Витиньо понадобился «Галатасараю» 64
17:12 Слухи Тошич близок к переходу в «Трабзонспор» 149
все материалы по этой теме
Турниры