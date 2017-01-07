«Спартаку» интересен Алексей Козлов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Динамо М, Козлов Алексей
Сегодня, 16:58 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
«Спартак», который рассчитывает укрепить оборону, проявляет интерес к защитнику «Динамо» Алексею Козлову. Контракт 30-летнего игрока с динамовцами рассчитан до 2018 года. Сумма сделки может составить 1,5 млн евро. В текущем первенстве ФНЛ провел 7 матчей.
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Ну какой Козлов? Он с футболом поди закончил уже!
Ну какой Козлов? Он с футболом поди закончил уже!
Ну где это видано, чтобы в основе играл 32-летний защитник, а ему на смену был 30-летний? На перспективу работать нужно!
З.Ы. Вы уже одной ногой в РПЛ вернулись, с чем вас промежуточно и поздравляю.
Ни в коем случае не возвращайте Панченко коням зимой :)))
Ну а смысл в 30 лет его брать? Куда практичнее молодого Тигиева, к примеру.
Тем более Козлов из Кубани - а оттуда у нас никто так и не заиграл(
У вас он вроде тоже не блистал в Динамо.
А то вдруг ?
Игроки то там не плохие, но руководство ............
Крайний защ не помешал бы-не молодые крайки в команде...
Своих Козлов хватает.
Ну какой Козлов? Он с футболом поди закончил уже!