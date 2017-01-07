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«Спартаку» интересен Алексей Козлов

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Динамо М, Козлов Алексей
Сегодня, 16:58 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

«Спартак», который рассчитывает укрепить оборону, проявляет интерес к защитнику «Динамо» Алексею Козлову. Контракт 30-летнего игрока с динамовцами рассчитан до 2018 года. Сумма сделки может составить 1,5 млн евро. В текущем первенстве ФНЛ провел 7 матчей.

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