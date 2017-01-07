«Спартаку» интересен Алексей Козлов

«Спартак», который рассчитывает укрепить оборону, проявляет интерес к защитнику «Динамо» Алексею Козлову. Контракт 30-летнего игрока с динамовцами рассчитан до 2018 года. Сумма сделки может составить 1,5 млн евро. В текущем первенстве ФНЛ провел 7 матчей.