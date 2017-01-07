«Рома» интересуется хавбеком «Эвертона» Баркли

Как сообщают итальянские СМИ, «Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Эвертона» Россу Баркли.

По информации источника, представители «волков» на этой неделе летали в Ливерпуль, где вели переговоры с руководством «ирисок». Сообщается, что спортивный директор римлян Франко Бальдини является большим поклонником таланта английского хавбека, однако высокая трансферная стоимость Баркли («Эвертон» просит за игрока 30 млн евро) отпугивает «Рому».