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«Рома» интересуется хавбеком «Эвертона» Баркли

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Рома, Баркли Росс
Сегодня, 21:35 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь

Как сообщают итальянские СМИ, «Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Эвертона» Россу Баркли.

По информации источника, представители «волков» на этой неделе летали в Ливерпуль, где вели переговоры с руководством «ирисок». Сообщается, что спортивный директор римлян Франко Бальдини является большим поклонником таланта английского хавбека, однако высокая трансферная стоимость Баркли («Эвертон» просит за игрока 30 млн евро) отпугивает «Рому».

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