«Рома» интересуется хавбеком «Эвертона» Баркли
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Рома, Баркли Росс
Сегодня, 21:35 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
Как сообщают итальянские СМИ, «Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Эвертона» Россу Баркли.
По информации источника, представители «волков» на этой неделе летали в Ливерпуль, где вели переговоры с руководством «ирисок». Сообщается, что спортивный директор римлян Франко Бальдини является большим поклонником таланта английского хавбека, однако высокая трансферная стоимость Баркли («Эвертон» просит за игрока 30 млн евро) отпугивает «Рому».
Другие материалы по теме:
20:55 Слухи «Барселона» заинтересована в услугах Бернардески 8
14:54 Слухи Фото Алексис Санчес может быть продан за 70 млн евро 24
12:59 Слухи «Торино» и «Рома» нацелились на Лукаса Кастро 2
11:32 Слухи «Ювентус» ищет замену Эвра 9
10:53 Слухи Мунтари может вернуться в Италию 1
09:39 Слухи Габбьядини может перейти в «Саутгемптон» 0
Или войдите через