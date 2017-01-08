Агент: «Нельзя сказать, что Эвра точно покинет „Ювентус“»
Сегодня, 00:03 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Федерико Пасторелло - агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра, который остался вне заявки туринского клуба на матч 19-го тура Серии А против «Болоньи», не спешит заявлять, что уход француза из клуба - дело решенное:
«Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни.
Можно ли считать уход Эвра из „Ювентуса“ само собой разумеющимся? Нет, я бы так не говорил. Нельзя сказать, что Эвра точно покинет „Ювентус“».
Ранее сообщалось, что на Эвра претендуют «Валенсия», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».
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