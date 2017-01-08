Агент: «Нельзя сказать, что Эвра точно покинет „Ювентус“»

Федерико Пасторелло - агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра, который остался вне заявки туринского клуба на матч 19-го тура Серии А против «Болоньи», не спешит заявлять, что уход француза из клуба - дело решенное:

«Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни.

Можно ли считать уход Эвра из „Ювентуса“ само собой разумеющимся? Нет, я бы так не говорил. Нельзя сказать, что Эвра точно покинет „Ювентус“».

Ранее сообщалось, что на Эвра претендуют «Валенсия», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».