Рейтинг@Mail.ru

Агент: «Нельзя сказать, что Эвра точно покинет „Ювентус“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Эвра Патрис
Сегодня, 00:03 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Федерико Пасторелло - агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра, который остался вне заявки туринского клуба на матч 19-го тура Серии А против «Болоньи», не спешит заявлять, что уход француза из клуба - дело решенное:

«Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни.

Можно ли считать уход Эвра из „Ювентуса“ само собой разумеющимся? Нет, я бы так не говорил. Нельзя сказать, что Эвра точно покинет „Ювентус“».

Ранее сообщалось, что на Эвра претендуют «Валенсия», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». 

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:00 Фото Оуэн: «Думал, что я набрал лишний вес до тех пор, пока не увидел Роналдо» 3
Вчера
23:25 Венгер: «Сегодня я был близок к тому, чтобы впервые не преодолеть 3-й раунд Кубка Англии» 2
23:12 Галлиани: «Луис Адриано пройдёт медобследование для „Спартака“ 10-11 января» 30
22:44 Роналдо: «Надеюсь, „Реал“ выиграет требл» 35
21:23 Раньери: «Муса был великолепен» 8
21:14 Энрике: «В выступлениях Неймара куда больше положительного, чем отрицательного» 20
21:06 Фото Роббен: «Китай? Не исключаю ничего» 43
20:27 Луис Энрике: «„Вильярреал“ опасен» 66
19:31 Аллегри: «Буффон не сыграет с „Болоньей“» 2
19:21 Девич: «В будущем обязательно пойду на тренерские курсы» 0
все материалы по этой теме
Турниры