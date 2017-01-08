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Симеоне: «„Атлетико“ в значительной мере полагается на Гризманна»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Симеоне Диего , Гризманн Антуан
Сегодня, 08:35 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Эйбаром» отметил важность нападающего Антуана Гризманна для команды.

«Мы в значительной степени полагаемся на Гризманна в атаке, в завершении комбинаций. То же самое касается и Торреса, и Гамейро. В игре с „Эйбаром“ команда боролась за каждый матч. Была важна именно коллективная работа».

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Сегодня 08:37, редактировал Сегодня 08:38
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