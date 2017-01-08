Симеоне: «„Атлетико“ в значительной мере полагается на Гризманна»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Эйбаром» отметил важность нападающего Антуана Гризманна для команды.

«Мы в значительной степени полагаемся на Гризманна в атаке, в завершении комбинаций. То же самое касается и Торреса, и Гамейро. В игре с „Эйбаром“ команда боролась за каждый матч. Была важна именно коллективная работа».