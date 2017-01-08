«Ливерпуль» хочет опередить в борьбе за Промеса другие английские клубы
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ливерпуль, Спартак М, Промес Квинси
Сегодня, 10:56 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
«Ливерпуль» рассчитывает подписать полузащитника «Спартака» Квинси Промеса как можно скорее. Наставник «красных» Юрген Клопп хочет, чтобы 25-летний голландец помог команде побороться за титул в нынешнем сезоне. Также интерес «Ливерпуля» подстегивает то, что за Промесом следят другие клубы Премьер-Лиги, готовые опередить «красных». «Спартак» хочет выручить за голландца 25 млн фунтов стерлингов.
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Унылый Ливерпуль за последние 17 лет успел выиграть ЛЧ и кубок УЕФА и еще по разу сыграть в финалах данных турниров.О подобной "унылости" клубам РФПЛ можно только мечтать.
А грязные (не путать с "грозные") подкаты на каменных и ледяных полях России это кладбище для неженок и девчат, привыкших к своему солнечному ласковому миру.
А в нужный момент наш судья случайно отвернётся, и вдобавок удалит ливерпульца за апелляцию и несдержанность. Чтоб умнее был.
а из китая только в сборную Бельгии по шашкам)
Но у нас в чемпионате столько ребят, желающих подковать наивных нежных оленят, не видавших жизни -- что из Ливерпуля в РПЛ останется мелкий рубленый фарш, не годный уже ни на какое полезное употребление.
У Зенита не только проход второсортных безчемпионствующих второсортников АПЛ -- а ещё и победа над действующим победителем ЛЧ в Монако, когда унылый и сутулый сэр Алекс Фергюссон приказал всем манчестерцам прятать серебряные медальки в карманы -- пока над стадионом играл Гимн России и Зенит стоял на пьедестале.
АПЛ падает.
Была лидером мирового футбола -- сегодня он хуже Испании и Германии и старается спуститься ниже.
РПЛ растёт. При Романцеве Россия была во второй десятке -- сегодня мы решаем задачи по выходу в шестёрку топ-чемпионатов в рейтинге УЕФА.
И трепаться здесь про унылый Ливерпуль, которому Аршавин забивал по четыре гола, отшвырнув из чемпионской гонки... Не смешите меня больше.
ну ты даешь!!!
Твой зинит с ливером и рядом на 10000000000 км не стоял!
клуб легенда выиграл все титулы,что есть)))
а твой бомжаник выиграл дворовый кубок уефа и у тебя бомбить будет всю жизнь теперь)))
да щас в клубе проблемы и что???
у всех ТОП клубом сейчас идет смена поколения!