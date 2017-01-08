«Ливерпуль» хочет опередить в борьбе за Промеса другие английские клубы

«Ливерпуль» рассчитывает подписать полузащитника «Спартака» Квинси Промеса как можно скорее. Наставник «красных» Юрген Клопп хочет, чтобы 25-летний голландец помог команде побороться за титул в нынешнем сезоне. Также интерес «Ливерпуля» подстегивает то, что за Промесом следят другие клубы Премьер-Лиги, готовые опередить «красных». «Спартак» хочет выручить за голландца 25 млн фунтов стерлингов.