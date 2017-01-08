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«Ливерпуль» хочет опередить в борьбе за Промеса другие английские клубы

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ливерпуль, Спартак М, Промес Квинси
Сегодня, 10:56 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

«Ливерпуль» рассчитывает подписать полузащитника «Спартака» Квинси Промеса как можно скорее. Наставник «красных» Юрген Клопп хочет, чтобы 25-летний голландец помог команде побороться за титул в нынешнем сезоне. Также интерес «Ливерпуля» подстегивает то, что за Промесом следят другие клубы Премьер-Лиги, готовые опередить «красных». «Спартак» хочет выручить за голландца 25 млн фунтов стерлингов.

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