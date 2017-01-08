«Реал» может заплатить за Андре Силву 58 млн евро

Нападающий «Порту» Андре Силва может перебраться в «Реал». Скауты мадридского клуба давно следят за португальцем. «Реал» попытается поскорее договориться с ним, поскольку за игроком также следили английские клубы. Стоимость сделки может составить 58 млн евро.