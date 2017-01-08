«Реал» может заплатить за Андре Силву 58 млн евро
Сегодня, 15:38 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Порту» Андре Силва может перебраться в «Реал». Скауты мадридского клуба давно следят за португальцем. «Реал» попытается поскорее договориться с ним, поскольку за игроком также следили английские клубы. Стоимость сделки может составить 58 млн евро.
Другие материалы по теме:
15:42 Слухи «Барселона» может побороться за Алли 5
14:41 Слухи Кассано может перебраться в Китай 3
11:50 Слухи «Севилья» намерена арендовать Сако 0
11:47 Слухи «Интер» снова нацелился на Жиньяка 1
10:07 Слухи «Бавария» поборется с МЮ за Семеду 8
09:43 Слухи «Фиорентина» может перехватить Дзадзу у «Валенсии» 1
Вчера
21:35 Слухи «Рома» интересуется хавбеком «Эвертона» Баркли 3
Или войдите через