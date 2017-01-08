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«Реал» может заплатить за Андре Силву 58 млн евро

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Порту, Силва Андре
Сегодня, 15:38 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Порту» Андре Силва может перебраться в «Реал». Скауты мадридского клуба давно следят за португальцем. «Реал» попытается поскорее договориться с ним, поскольку за игроком также следили английские клубы. Стоимость сделки может составить 58 млн евро.

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