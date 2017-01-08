Пять футболистов «Локомотива» могут пропустить первый сбор команды
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Локомотив М, Самедов Александр, Шкулетич Петар, Хенти Эсекьель, Шишкин Роман, Логашов Арсений
Сегодня, 16:46 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Не все футболисты основного состава отправятся на первый сбор «Локомотива» в этом году. По данным источника, пять футболистов пропустят его. Это нападающие Петар Шкулетич, Эсекьель Хенти, полузащитник Александр Самедов, защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин. Некоторые из них пропустят сбор из-за проблем со здоровьем, другие могут покинуть клуб. Первый сбор пройдет с 10 по 23 января в Испании.
Другие материалы по теме:
Вчера
06 января 2017
Александр Чистяков
Не только прогресса добивались футболисты российских клубов в прошедшем году, есть и обратные примеры. «Соккер.ру» составляет десятку игроков, заметно потерявших в цене.
05 января 2017
Станислав Горин
«Соккер.ру» с интересом и возмущением следит за переговорами Миранчука и «Локомотива». Распутываем историю, наградившую Алексея ярлыком «алчный, слабый футболист».
04 января 2017
Вадим Багров
«Соккер.ру», вдохновившись атмосферным снимком Пирло, находит звезд «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Ростова» и других клубов РФПЛ на карте мировых курортов.
03 января 2017
23:22 Официально «Мордовия» рассталась с Саркисовым 2
Или войдите через
остальные четверо- на выход
_____________________________________________________
Остальные отправятся на сбор по-ходу в следующем...