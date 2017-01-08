Пять футболистов «Локомотива» могут пропустить первый сбор команды

Не все футболисты основного состава отправятся на первый сбор «Локомотива» в этом году. По данным источника, пять футболистов пропустят его. Это нападающие Петар Шкулетич, Эсекьель Хенти, полузащитник Александр Самедов, защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин. Некоторые из них пропустят сбор из-за проблем со здоровьем, другие могут покинуть клуб. Первый сбор пройдет с 10 по 23 января в Испании.