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Пять футболистов «Локомотива» могут пропустить первый сбор команды

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Локомотив М, Самедов Александр, Шкулетич Петар, Хенти Эсекьель, Шишкин Роман, Логашов Арсений
Сегодня, 16:46 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Не все футболисты основного состава отправятся на первый сбор «Локомотива» в этом году. По данным источника, пять футболистов пропустят его. Это нападающие Петар Шкулетич, Эсекьель Хенти, полузащитник Александр Самедов, защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин. Некоторые из них пропустят сбор из-за проблем со здоровьем, другие могут покинуть клуб. Первый сбор пройдет с 10 по 23 января в Испании.

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