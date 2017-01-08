«Ливерпуль» хочет за Сако больше 20 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Севилья, Сако Мамаду
Сегодня, 17:17 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Руководство «Ливерпуля» готово расстаться с защитником Мамаду Сако только за приличную сумму. Бек не входит в планы главного тренера Юргена Клоппа и должен покинуть команду, однако «красные» оценили 26-летнего игрока дороже 20 млн фунтов. Предложения с меньшими суммами рассматриваться не будут.
Сегодня стало известно об интересе к Сако со стороны «Севильи», но пока неясно, готовы ли андалусийцы заплатить требуемые средства.
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