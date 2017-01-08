«Ливерпуль» хочет за Сако больше 20 млн фунтов

Руководство «Ливерпуля» готово расстаться с защитником Мамаду Сако только за приличную сумму. Бек не входит в планы главного тренера Юргена Клоппа и должен покинуть команду, однако «красные» оценили 26-летнего игрока дороже 20 млн фунтов. Предложения с меньшими суммами рассматриваться не будут.

Сегодня стало известно об интересе к Сако со стороны «Севильи», но пока неясно, готовы ли андалусийцы заплатить требуемые средства.