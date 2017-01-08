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Анчелотти: «Надеюсь, Алькантара сможет сыграть с „Арсеналом“»

Матч: БаварияБавария-:-АрсеналАрсенал
Начало матча: 15.02.2017, 22:45
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Анчелотти Карло , Алькантара Тиаго
Сегодня, 17:43 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитника мюнхенцев Тиаго Алькантары, который накануне повредил бедро и выбыл примерно на три недели.

«Жаль, но такое происходит в футболе. Я надеюсь, что Алькантара не пропустит слишком много времени. Может быть, около трех недель он будет в лазарете. 

Мы сделаем тесты в Мюнхене. Надеюсь, Тиаго сыграет с „Арсеналом“».

«Бавария» и «Арсенал» померяются силами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч в Мюнхене состоится 15 февраля, а ответный в Лондоне 7 марта.

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