Анчелотти: «Надеюсь, Алькантара сможет сыграть с „Арсеналом“»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитника мюнхенцев Тиаго Алькантары, который накануне повредил бедро и выбыл примерно на три недели.

«Жаль, но такое происходит в футболе. Я надеюсь, что Алькантара не пропустит слишком много времени. Может быть, около трех недель он будет в лазарете.

Мы сделаем тесты в Мюнхене. Надеюсь, Тиаго сыграет с „Арсеналом“».

«Бавария» и «Арсенал» померяются силами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч в Мюнхене состоится 15 февраля, а ответный в Лондоне 7 марта.