Сборная России отправила в ворота Индии 8 мячей на Мемориале Гранаткина

В первом туре группового этапа Мемориала Гранаткина сборная России U18 камня на камне не оставила от команды Индии - 8:0. Дублями выстрелили Максим Глушенков и Дмитрий Цыпченко, еще по голу забили Никита Глушков, Роман Денисов, Станислав Лацевич и Александр Руденко.

Следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут 10 января, их соперником станет команда Латвии, которая сегодня сыграла вничью с Беларусью (2:2).