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Сборная России отправила в ворота Индии 8 мячей на Мемориале Гранаткина

Соккер.Ру // Россия: события, Россия (до 18)
Сегодня, 21:11 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В первом туре группового этапа Мемориала Гранаткина сборная России U18 камня на камне не оставила от команды Индии - 8:0. Дублями выстрелили Максим Глушенков и Дмитрий Цыпченко, еще по голу забили Никита Глушков, Роман Денисов, Станислав Лацевич и Александр Руденко.

Следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут 10 января, их соперником станет команда Латвии, которая сегодня сыграла вничью с Беларусью (2:2).

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