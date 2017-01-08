Сборная России отправила в ворота Индии 8 мячей на Мемориале Гранаткина
Сегодня, 21:11 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В первом туре группового этапа Мемориала Гранаткина сборная России U18 камня на камне не оставила от команды Индии - 8:0. Дублями выстрелили Максим Глушенков и Дмитрий Цыпченко, еще по голу забили Никита Глушков, Роман Денисов, Станислав Лацевич и Александр Руденко.
Следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут 10 января, их соперником станет команда Латвии, которая сегодня сыграла вничью с Беларусью (2:2).
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