МЮ претендует на хавбека «Монако» Бакайоко

По информации британской прессы, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Монако» Тьему Бакайоко.

Сообщается, что монегаски будут требовать за 22-летнего футболиста не менее 22 млн фунтов.

По слухам, игроком также интересуются «Челси» и «Манчестер Сити».