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МЮ претендует на хавбека «Монако» Бакайоко

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Монако, Ман Юнайтед, Бакайоко Тьему
Сегодня, 10:38 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британской прессы, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Монако» Тьему Бакайоко.

Сообщается, что монегаски будут требовать за 22-летнего футболиста не менее 22 млн фунтов.

По слухам, игроком также интересуются «Челси» и «Манчестер Сити».

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