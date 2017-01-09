МЮ претендует на хавбека «Монако» Бакайоко
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Монако, Ман Юнайтед, Бакайоко Тьему
Сегодня, 10:38 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британской прессы, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Монако» Тьему Бакайоко.
Сообщается, что монегаски будут требовать за 22-летнего футболиста не менее 22 млн фунтов.
По слухам, игроком также интересуются «Челси» и «Манчестер Сити».
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