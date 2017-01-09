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Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с «Томью»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Томь, Комбаров Кирилл, Дьяков Виталий, Самодин Сергей
Сегодня, 11:24 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что защитники Кирилл Комбаров и Виталий Дьяков, а также нападающий Александр Самодин расторгли контракты с клубом, который не выполнял условия трудовых договоров, не выплачивая игрокам зарплату с начала сезона:

«Дьяков и Самодин разорвали контракты с клубом через палату. Соглашение с Кириллом Комбаровым расторгнуто по согласию сторон».

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