Погребняк: «Меня не пугает тяжелая финансовая ситуация в „Динамо“»
Сегодня, 17:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк рассказал, что клуб пока не рассчитался с ним по долгам. Ранее РФС обязал «бело-голубых» погасить задолженности перед Погребняком, Игорем Денисовым и Виталием Дьяковым.
«К сожалению, пока денег не поступало. Ждем на базе президента клуба. Думаю, скоро что-то прояснится.
Пугает ли меня тяжелая финансовая ситуация в „Динамо“? Лично меня – нет, не пугает».
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Были бы у Динамо настоящие болельщики, а не пустоглоры -- потребовали бы расследований против бывших и нынешних деятелей Динамо и непременных посадок.
Но этого не произойдёт. Оставшимся динамовским пустоглорам важно лишь одно: врать, будто бы в динамовских неудачах виноваты кто угодно со стороны -- но только не свои, родные, синебелые деятели.
Зарубите себе, динамоглоры: вы все коллективно виноваты в том, что Динамо упало в пердив и продолжает разрушаться у нас на глазах.
Если вы направляете поиски виноватых не в ту сторону -- то вы сообщники.
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Пустоглоров Динамо просьба не отвечать. Писано не про вашу честь.
Интересуют исключительно ответы от настоящих болельщиков Динамо.
А ТО НА БАН НАПЕШУ.
совесть вообще у него есть?
полная задора и огня.......
Нет все таки правильно говорят - наш футбол болен, и болен неизлечимо!
А половину нормальных людей играющих в футбол живут в бедности и шанса им не дают,все делает для нас и страны товарищ Мудко!!!!
То стадион построил , то подготовка к чемпионату и к кубку мира,но криминалити!!!