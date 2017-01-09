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Погребняк: «Меня не пугает тяжелая финансовая ситуация в „Динамо“»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: игроки, Динамо М, Погребняк Павел
Сегодня, 17:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк рассказал, что клуб пока не рассчитался с ним по долгам. Ранее РФС обязал «бело-голубых» погасить задолженности перед Погребняком, Игорем Денисовым и Виталием Дьяковым.

«К сожалению, пока денег не поступало. Ждем на базе президента клуба. Думаю, скоро что-то прояснится.

Пугает ли меня тяжелая финансовая ситуация в „Динамо“? Лично меня – нет, не пугает».

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