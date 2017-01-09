Джилардино перешел в «Пескару»

Как и ожидалось, форвард Альберто Джилардино сменил «Эмполи» на «Пескару». Официальной информации о деталях перехода нет, но по слухам, нападающий разорвал контракт с «Эмполи», а с новым клубом подписал соглашение до конца текущего сезона.

В этом сезоне 34-летний Джилардино провел 14 матчей в Серии А, но результативными действиями не отметился.