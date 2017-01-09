Джилардино перешел в «Пескару»
Сегодня, 18:24 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, форвард Альберто Джилардино сменил «Эмполи» на «Пескару». Официальной информации о деталях перехода нет, но по слухам, нападающий разорвал контракт с «Эмполи», а с новым клубом подписал соглашение до конца текущего сезона.
В этом сезоне 34-летний Джилардино провел 14 матчей в Серии А, но результативными действиями не отметился.
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