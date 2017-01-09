Роналду: «Жаль, что игроки „Барселоны“ не прибыли в Цюрих»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями после получения награды лучшему игроку 2016 года по версии ФИФА.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Болельщиков, тренеров, капитанов команд, журналистов. Благодарю своих партнеров по „Реалу“ и главного тренера нашей команды. Спасибо за все, что вы сделали для меня. Также хочу сказать спасибо моей семье, моим братьям, маме, всему персоналу, который выкладывался на 100 %.

Мне очень жаль, что некоторые игроки „Барселоны“ не прибыли в Цюрих, но их можно понять. Еще раз всем спасибо».